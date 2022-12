Komende biodiversiteitstop kan belangrijk akkoord opleveren

Van 7 tot en met 19 december vindt in Montreal de vijftiende conference of parties (COP15) over biodiversiteit plaats: een top van de Verenigde Naties waarbij een belangrijk akkoord kan worden gesloten. We blikken hierop vooruit met wetenschappelijk directeur van Naturalis Koos Biesmeijer, die zal afreizen naar Canada, en met lid van de Jongerenmilieuraad Isa van Malenstein.