Komen en gaan van wintergasten op Sneekermeer

Wij zijn bij de Friese meren rond de overgang van winter naar lente, een bijzondere tijd. Een deel van de wintergasten is al noordwaarts getrokken, maar we zien ook de eerste broedvogels weer terugkeren. En we zien nog wat bijzonders. Tijdens onze vaartocht komen tot drie keer toe zeearenden overvliegen. Ook zij profiteren van alles dat de uitgestrekte nattigheid van de Friese meren. Vlakbij het Woudagemaal in het oosten van het gebied, broedt ook al vijf jaar een paartje zeearenden. En ook al vijf jaar lang worden ze op de voet gevolgd door vogelaar Albert Draaijer.