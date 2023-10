Kolossale knobbelzwaan is succesvolle stadsbewoner

Nederlands jongste stad Almere staat niet echt bekend om haar prachtige natuur. En dat is eigenlijk onterecht, want in deze groene stad profiteren boommarters, bevers, otters, zeearenden en andere imposante dieren van de grote stadsbossen en al het water. Maar de meest iconische, best zichtbare en misschien wel succesvolste stadsbewoner is de knobbelzwaan.