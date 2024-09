Kokmeeuwenpoep verrijkt de Marker Wadden

Er worden veel verschillende vogelonderzoeken gedaan op de Marker Wadden. Dit jaar gaat Jan voor het eerst werken aan kokmeeuwen. Hij onderzoekt hoeveel voedingsstoffen er geproduceerd worden op de Marker Wadden. Het Markermeer is namelijk voedselarm. Dat klinkt misschien wat tegenstrijdig omdat je tegenwoordig hoort dat al het water voedselrijk is, maar veel oppervlaktewateren zijn tegenwoordig heel erg voedselarm. Dat komt doordat ze door dijken en dammen geïsoleerd zijn van invoer en aanvoer van voedselrijk water, en dat is ook in het Markermeer het geval. Hier heb je niet de IJssel zoals bij het IJsselmeer, die voedselrijk slib en rivierwater aanvoert.