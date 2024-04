Kokmeeuwen beschermen weidevogels

De grutto, tureluur en scholekster zijn allemaal al terug in het gebied en de kievit is al druk bezig met het nest. We zien zelfs wat trekkende kemphanen die elk jaar van het gebied gebruik maken. Ook zijn nog niet alle wintergasten verdwenen. We zien hier nog veel brandganzen, Canadese ganzen, grauwe ganzen en smienten. Kiekendieven die broeden in het naastgelegen rietmoeras vliegen over het gebied. Dat levert een heel spektakel op van opvliegende vogels. Maar de steltlopers staan er niet alleen voor. In de Zwagermieden zitten ook kokmeeuwen. Deze vogels zijn fel en zetten al snel de aanval in bij overvliegend gevaar. Op die manier beschermen ze weidevogels ook tegen roofvogels zoals de kiekendief.