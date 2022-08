Koereiger vangt insecten bij koeien | Zelf Geschoten

Oorspronkelijk komt de koereiger uit Afrika en heeft zich sinds het begin van de twintigste eeuw op eigen kracht verspreid over Zuidwest-Europa. In de jaren 30 is de soort overgestoken naar Zuid-Amerika en is binnen 40 jaar tot in Noord-Amerika uitgebreid. De grootte van de populatie wordt geschat tussen de 3,8 en 7,6 miljoen exemplaren en gaat nog in aantal vooruit. Doordat z’n verspreidingsgebied zo groot is, is de kans op uitsterven zeer gering.