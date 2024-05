Koekoek wordt gevoerd Zelf Geschoten • 23-08-2019 • leestijd 1 minuten • 96 keer bekeken • bewaren

In dit filmpje zit een jonge koekoek op een tak te wachten tot hij wordt gevoerd. Een koekoek legt haar eieren in het nest van een andere vogel, waarna deze andere vogel het koekoekskuiken grootbrengt. Het koekoeksvrouwtje kiest voor haar ei over het algemeen een nest van dezelfde soort vogel waardoor ze zelf is grootgebracht. Zie jij welke soort dit jong voert? Filmer: Wieja van der Kamp