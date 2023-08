Koekkoek: meester van de bomenkunst

Het wordt ook wel de grootste schilderfamilie ter wereld genoemd: de familie Koekkoek. Met zestien schilders in vier generaties hebben zij van de 18e tot de 20e eeuw een enorme berg kunst gemaakt. Bijvoorbeeld, misschien kent u ze nog, de schoolplaten die M.A. Koekkoek zo mooi tekende. Als meest succesvolle lid van de familie wijzen kunsthistorici naar Barend Cornelis (B.C.) Koekkoek, die meester was in het schilderen van bomen. Maar wat voor bomen schilderde hij dan? We gaan op pad in de Bilt om dat uit te zoeken.

"Barend Cornelis Koekkoek was een waanzinnige bomenschilder," legt Joris Hellevoort, boswachter bij Utrechts Landschap, en groot fan van schilderkunst uit de Romantiek uit. Waar hij echt meester in was, was het schilderen van veterane bomen. "Zoals we ook hier zien, op landgoed Hoedringen bij de Bilt. Een veterane boom is zo oud, dat hij in een langdurig stervensproces terecht komt. Dat kun je op verschillende manieren zien. Bijvoorbeeld door kroonreductie. De oorspronkelijke kroon sterft af, en de nieuwe kroon bevindt zich lager. Er steken dus allerlei dode takken uit de boom. Zoals die eik daar" laat Hellevoort zien.