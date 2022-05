Koe-koek! Koe-koek! | Zelf Geschoten

Koe-koek! De roep van deze vogel herken je meteen. Koekoeken leggen hun eieren in de nesten van andere vogels, de waardvogels. Wanneer het koekoeksjong geboren wordt, werkt hij de andere eieren of kuikens uit het nest. De arme waardvogel voedt nietsvermoedend een indringer op. Deze video is gemaakt door Erwin Jansen.