Knut die blauwtong overbrengt houdt niet van natte natuur

Knutten worden regelmatig in verband gebracht met natte natuur. Niet onterecht, vindt Verdonschot: “In veengebieden als de Wieden-Weerribben kun je s ’zomers helemaal lek geprikt worden door knutten”. De vrees is dan ook dat het ontwikkelen van natte natuur leidt tot meer knutten, en daarmee meer blauwtong. Maar hoewel er een link bestaat tussen natte natuur en knutten, is er geen verband tussen natte natuur en blauwtong.

Dat zit zo: in Nederland bestaan zo’n 300 verschillende knuttensoorten. Van zes soorten weten we dat ze blauwtong over kunnen brengen. De larven van deze knutten leven op vochtige plekken met relatief veel dierlijk mest, bijvoorbeeld op natte weilanden met koeien of schapen, of in mestvaalten. De knutten die blauwtong overbrengen komen daarom vooral in agrarisch gebied voor. De larven van de soorten zijn afwezig in moerasgebieden of rietvelden. Verdonschot: “Het ontwikkelen van natte natuur leidt daarom niet tot meer blauwtong".