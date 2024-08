Knopsprietje: sprinkhaan met een masker?!

Het lijkt haast of er een mythisch wezentje in het zand zit, maar het is een sprinkhaan! Een knopsprietje (Myrmeleotettix maculatus) om precies te zijn. Dit exemplaar heeft een erg bijzonder patroon, die de illusie wekt dat een gezichtje je aanstaart vanuit de begroeiing. Het beestje werd gespot en vastgelegd door Regien Quartel op een heideheuvel in Loenen, Gelderland.