Knobbelzwaan zwemt met pul | Zelf Geschoten

Al een paar uur nadat de zwanenpul is geboren, kan het lopen en zwemmen. Maar een tochtje maken op de rug van je ouder is natuurlijk ook heel leuk. Anita Ketel filmt het tafereel.

Knobbelzwanen komen overal voor waar zoet water is. Ze broeden van maart tot in mei. Elk jaar hebben ze één nest met vijf tot zeven eieren. De vrouw broedt de eieren uit in 36 dagen. Het mannetje beschermt het nest. Hij kan agressief worden, sissen en potentiële vijanden aanvliegen.