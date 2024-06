Knobbelzwaan vs. bever, pseudoschorpioen en konijn

Met acht poten en grote scharen lijkt dit kleine dier heel erg op een schorpioen. Maar niets is wat het lijkt, de pseudoschorpioen is verwant aan spinnen, mijten en hooiwagens, " Terwijl ik zocht naar kevertjes bij de strandopgang van strand Heemskerk zag ik beweging in het zand", schrijft maker van het filmpje en IVN natuurgids Carly Freeman. "Geen kever maar een pseudoschorpioen! Na jaren hopen, eindelijk eentje voor de camera. Een zomers briesje bleek op dit niveau een waar zandstorm voor een diertje zo klein dat één zandkorrel in een schaartje past. Passanten vonden mij zo zittend op de grond wat vreemd. Daarom deel ik graag het filmpje. Want wie de wonderen in het kleine weet te zien verveelt zich nooit." Lees meer over pseudoschorpioenen in dit artikel.

De pseudoschorpioen © bruinekikker

Hagedis zonder poten

En ook dit dier is niet wat het lijkt, want deze hazelworm ziet eruit als een slang, maar het is een hagedis zonder poten. Maarten Götz filmde dit exemplaar in Ermelo op de kriemelberg. Ondanks de oppervlakkige gelijkenis, zijn er een aantal cruciale verschillen die hazelwormen van slangen onderscheiden. Zo hebben ze net als andere hagedissen geen duidelijke zichtbare nek, hebben ze in tegenstelling tot slangen een duidelijk ooglid waarmee ze kunnen knipperen en is de tong van een hazelworm opvallend minder gevorkt met een breder uiteinde. Ook kan een hazelworm, net als andere hagedissen, de staart afwerpen bij gevaar. In onderstaand filmpje is een hazelworm te zien met een afgeworpen staart. Wil je meer weten over de hazelworm? Lees dat dit weetje.

Konijnen drinken bijna niet

Konijnen zijn echte herbivoren. Omdat ze uit gras en andere planten ruim voldoende vocht halen, hoeven ze vrijwel niet te drinken. "Op een zonnige dag in mei zag ik overdag al heel veel jonge konijntjes met ouders rondscharrelen op een open veld bij natuurgebied Koornmolengat", schrijft Suzan de Winter. "In de avonds rond 8 uur ben ik terug gegaan. Rustig gaan zitten, camera aangezet en gewacht tot ze weer tevoorschijn kwamen. Een paar minuten later kwamen hele families weer onder de struiken vandaan. De ouders hielden mij goed in de gaten maar de jonge konijntjes waren meteen afgeleid door het gras en de struiken. Dit jong had een beetje last van vervelende muggen, met de oren wapperen helpt goed. Op de achtergrond rammelt een ander jong konijntje. Wat zijn ze toch schattig!"

Konijnen © Katinkal

Hop met grote hap

Door met de lange en lichtgebogen snavel in de grond te prikken, zoekt deze hop op de tast naar eten. En ja hoor, hij heeft een heerlijk grote hap te pakken. Gefilmd door Jan van den Dijk. De hop eet grote insecten zoals meikevers, rupsen, en veenmollen. Maar ook slakken en kleine reptielen staan wel eens op het menu.