KNMI: Nederland zal moeten wennen aan stijgende temperaturen

Op het noordelijk halfrond is de opwarming van 1,5 graad al een feit sinds 2020. In Nederland werd die grens al rond het jaar 2000 bereikt. Een van de gevolgen is een stijgende zeespiegel. Het tempo waarmee het waterpeil stijgt, is de laatste tien jaar verdubbeld tot 4,4 centimeter per decennium. Ook extreem weer komt steeds vaker voor, aldus het KNMI in het rapport.