Kluten bouwen nest | Zelf Geschoten

Dit paartje kluten is volop bezig met de voorbereidingen voor de komst van hun kuikens. Ze zijn druk in de weer met het nest. Deze video is van Paul Obdeyn.

Kluten broeden meestal in kolonies. Ze vormen hun nest in een kuiltje in de grond, op slik, in een kaal weiland of op een akker. Een paartje legt één broedsel met drie tot vier eieren, tussen half april en eind juni. Na 25 dagen broeden komen de eieren uit.