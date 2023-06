Klonters paraffine vervuilen stranden Schiermonnikoog en Ameland

Paraffine wordt uit aardoliedestillaten en -residu's bereid. Tegenwoordig wordt paraffine naast stearine nog veel gebruikt ter vervaardiging van kaarsen en waxinelichtjes. Dieren en mensen kunnen van paraffine ziek worden als ze het opeten. De woordvoerster benadrukt dat de stof "niet gevaarlijk" is. "Maar we willen het niet op de kusten hebben."

Er wordt nog onderzocht hoe de uit aardolie gewonnen stof op de stranden terecht is gekomen. Een mogelijkheid is volgens Rijkswaterstaat dat het afkomstig is van een zeeschip. Paraffine kan vrijkomen als een schip dat olie vervoert, wordt schoongemaakt. De stof is volgens de woordvoerder alleen gevaarlijk als je het binnenkrijgt. Mensen en honden kunnen ziek worden van paraffine, vogels kunnen eraan doodgaan.