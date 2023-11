KLM zet te vaak vervuilende hulpmotoren in

De ILT valt over het overmatige gebruik van de zogeheten auxiliary power unit, kortweg APU, die de stroom levert als een vliegtuig stilstaat op het vliegveld. Deze hulpmotor werkt op kerosine en stoot ook schadelijke stoffen uit. Daarom mogen luchtvaartmaatschappijen op Schiphol de APU alleen gebruiken als er geen andere schonere opties voorhanden zijn, zoals een vaste stroomaansluiting. De hulpmotor mag ook vlak voor vertrek of na aankomst draaien en bij extreem warm of koud weer.