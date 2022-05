Klimmen voor het klimaat

Van de Gran Paradiso en de Zinalrothorn tot de beroemde Mont Blanc. Roeland van Oss gaat de komende maanden een poging wagen om alle 82 Alpentoppen, van vier kilometer of hoger te beklimmen. Met deze tocht wil hij aandacht vragen voor het klimaatprobleem in de bergen. Al tientallen jaren klimt hij in de Alpen en hij ziet nu al heel duidelijk wat de gevolgen zijn van de opwarming van de aarde. Gletsjers verdwijnen waar je bij staat. Vlak voor zijn vertrek schuift Van Oss aan bij Vroege Vogels.