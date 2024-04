Recordbrekende oceaanhitte veroorzaakt grote koraalverbleking

De wereld ervaart momenteel de tweede grote koraalverbleking in tien jaar, meldt de Amerikaanse organisatie National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Daardoor lopen rifsystemen van Australië tot Florida het risico af te sterven na maanden van recordbrekende oceaanhitte.

Bij bepaalde vormen van stress, zoals te warme oceaantemperatuur of verzuring van de oceaan, verbleekt koraalrif. Als de stress te lang aan blijft houden, kan het rif afsterven. De vele dieren afhankelijk van het rif zullen dan afnemen of verdwijnen. Koraalverbleking heeft ook gevolgen voor het welzijn van mensen, want het raakt de voedselveiligheid en lokale economieën.