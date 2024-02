Klimaatverandering grote druk voor zoet naar zout overgang Waddenzee

De Eems, de Elbe en de Wezer voeren door de heter en droger wordende zomers steeds minder water af naar de Waddenzee. Beheerders in het IJsselmeer moeten in de zomer steeds meer water vasthouden voor de drinkwatervoorziening en de landbouw. Dit zorgt ervoor dat de natuurlijke toestroom wegvalt, merkt Philippart op. Het is in de extreem warme zomer van 2018 al voorgekomen dat de Noordkant van de afsluitdijk zouter was dan het IJsselmeer.