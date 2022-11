Klimaattop Sharm-el-Sheikh COP27 - woensdag 9 nov

Minister van Financiën Sigrid Kaag neemt vandaag deel aan de VN-klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. Deze dag staat in het teken van klimaatfinanciering, een groot thema op de COP27.Kaag komt niet met nieuwe financiële toezeggingen naar de top. In de gesprekken die ze gaat voeren gaat het vooral om het boeken van vooruitgang in het uitvoeren van klimaatafspraken, zei haar woordvoerder vooraf.

Daar zal ze veel in internationaal verband mee bezig zijn, want vanaf april volgend jaar is Kaag co-voorzitter van de zogeheten Coalitie van Ministers van Financiën voor Klimaatactie. In die functie wil ze zich gaan inzetten voor onder andere effectieve beprijzing van de uitstoot van broeikasgassen. Ook wil Kaag ervoor zorgen dat klimaatverandering een prominente plaats krijgt in het economisch beleid.