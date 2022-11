Klimaattop Sharm-el-Sheikh COP27 - maandag 14 nov

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op de klimaattop in Egypte een 'kampioenengroep' geopend. Deelnemers zijn landen die voor "grote uitdagingen staan", bijvoorbeeld op het gebied van overstromingen, droogte, zoetwatertekort of zeespiegelstijging, meldt het ministerie. De bedoeling is dat zij kennis met elkaar gaan delen "om zich beter en sneller aan te passen aan het veranderende klimaat". Het klimaatpanel van de Verenigde Naties IPCC heeft landen opgeroepen om zich te beschermen tegen de gevolgen van het warmere klimaat. Landen zoals Bangladesh, India, Egypte en Vietnam hebben zich aangesloten bij de groep.

De 'kampioenengroep', oftewel Champions Group for Deltas and Coastal Zones, is een Nederlands initiatief. "Wij Nederlanders zijn altijd goed geweest in het water buiten de deur houden", schrijft Harbers. "Al honderden jaren staan wij internationaal bekend om onze waterkennis en -kunde." Hij zegt dat waterveiligheid een prioriteit moet zijn voor de hele wereld.