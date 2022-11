Klimaattop Sharm-el-Sheikh COP27 - donderdag 10 nov

In het Egyptische Sharm-el-Sheikh praten vertegenwoordigers van bijna tweehonderd landen de komende twee weken over het beperken van de opwarming van de aarde. Volgens het VN-milieubureau is de aarde nu op weg om aan het einde van deze eeuw zo'n 2,5 graden warmer te zijn. Om de doelen te halen moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch verlagen. Deze uitstoot komt onder meer vrij bij het gebruik van fossiele brandstoffen.

In het conferentiecentrum waar de VN-klimaattop wordt gehouden, laten activisten van zich horen. Groepjes van tientallen mensen uit verschillende landen sluiten zich aan bij protesten voor "klimaatrechtvaardigheid". In de ochtend verzamelden zo'n honderd mensen zich op een centraal punt van het conferentiecentrum. "Laat ze allemaal vrij", klonk het daar over opgesloten activisten als de Brits-Egyptische blogger Alaa Abd el-Fattah, die een celstraf van vijf jaar uitzit in Egypte omdat hij desinformatie zou hebben verspreid.

Het conferentiecentrum is VN-gebied tijdens de top en dus geldt daar wel vrijheid van meningsuiting. Daarbuiten zijn nauwelijks activistische uitingen te bespeuren, op een groepje na dat iedere dag aandacht vraagt voor veganisme als oplossing voor de klimaatcrisis. De veganisten zijn volgers van de Vietnamese goeroe Ching Hai, die ze Supreme Master noemen. Ze verwelkomen de conferentiegangers dagelijks voor de ingang, sommigen in koeienpak. "Ga vegan, laat vlees los", is hun vaste slogan.

Klimaattoppen zijn normaal het toneel van grootschalig protest. Omdat daar in Egypte amper ruimte voor is, hebben veel activisten verstek laten gaan. Leden van allerlei maatschappelijke organisaties die een accreditatie hebben voor het officiële deel van de klimaattop, de COP27, gebruiken die nu wel in toenemende mate om zich binnen het complex te uiten.

"Methaansprint nodig om niet van klif te vallen"

Het verlagen van de CO2-uitstoot is op lange termijn belangrijk, maar wat de wereld de komende jaren écht nodig heeft is een rappe afbouw van de methaanuitstoot. Met die boodschap is de gerenommeerde Amerikaanse klimaatexpert Durwood Zaelke naar de klimaattop gekomen. "CO2-uitstoot verminderen is een marathon. We hebben een sprint nodig met methaan", zegt hij tegen het ANP.

Zaelke stelt voor een bindend verdrag te sluiten om dit te regelen. Het grote voorbeeld is al gegeven, zegt hij: door bindende afspraken te maken over het uitbannen van zogeheten CFK’s, werd de ozonlaag gered. Aan het Montreal Protocol van 1989 dat dit wereldwijd regelt, werkte Zaelke zelf mee. Een verklaring over het vrijwillig verlagen van methaanuitstoot kreeg vorig jaar massale steun op de klimaattop in Glasgow, maar dat gaat volgens hem niet ver genoeg.Om op korte termijn te voorkomen dat "we van de klif vallen", is het cruciaal om sterke broeikasgassen, waaronder ook lachgas, heel snel terug te dringen. Dat is nodig, omdat CO2 terugdringen pas op langere termijn effect heeft. "Als bijvoorbeeld de uitstoot van kolencentrales stopt, dan stopt ook de uitstoot van aerosolen die een deel van het zonlicht weerkaatsen", legt de Amerikaan uit. Voordat het klimaat erop vooruitgaat, draagt het verminderen van de CO2-uitstoot in de eerste jaren juist bij aan verdere opwarming.

Elk methaanmolecuul dat de lucht ingaat, draagt op korte termijn 25 keer meer bij aan de opwarming dan CO2. Volgens Zaelke zijn de technologische oplossingen beschikbaar om op drie terreinen in te grijpen: energie, afval en landbouw. Methaan mag niet weglekken, maar moet worden opgevangen. Voor bedrijven die gas winnen is dit ook economisch rationeel. "Als je deze lekken dicht, heb je meer product om te verkopen", zegt Zaelke. Want aardgas bestaat vooral uit methaan.