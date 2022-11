Klimaattop Sharm-el-Sheikh COP27 - dinsdag 8 nov

Wereldwijd zijn dit jaar al 27,7 miljoen kinderen getroffen door overstromingen die mede zijn veroorzaakt door klimaatverandering, zegt UNICEF. De kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties waarschuwt tijdens de klimaattop COP27 dat dit aantal het hoogste is in meer dan dertig jaar. Kinderen zijn het kwetsbaarst, aldus UNICEF. Ze lopen een groot risico op verdrinking, ziekten, gebrek aan veilig drinkwater, ondervoeding, leerstoornissen en geweld. Het gaat om kinderen in onder meer Pakistan, Tsjaad, Gambia en het noordoosten van Bangladesh. De nasleep van een overstroming is volgens UNICEF dodelijker dan de overstroming zelf.

Afgelopen maand was de warmste oktober in Europa sinds het begin van de metingen. De temperatuur was over heel Europa gemiddeld zo'n 2 graden hoger dan tussen 1991 en 2020, meldt het aardobservatieprogramma van de Europese Unie Copernicus. Overigens gaat het in die dertig jaar ook om het Europese gemiddelde. "De ernstige gevolgen van klimaatverandering zijn vandaag de dag goed zichtbaar. We hebben ambitieuze klimaatactie nodig op de COP27", zegt Samantha Burgess van Copernicus. Ze verwijst daarmee naar de VN-klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh die zondag begonnen is.