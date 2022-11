Klimaattop Sharm-el-Sheikh COP27 - dinsdag 15 nov

De tweede week van de klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh is begonnen. Vertegenwoordigers van bijna tweehonderd landen praten in de tweede week verder over het beperken van de opwarming van de aarde. Volgens het VN-milieubureau is de aarde nu op weg om aan het einde van deze eeuw zo'n 2,5 graden warmer te zijn. Om de doelen te halen moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch verlagen. Deze uitstoot komt onder meer vrij bij het gebruik van fossiele brandstoffen.

In conceptteksten doen de ontwikkelingslanden en China een eerste concreet voorstel over het fo klimaatschadefonds, dat in de klimaatdiplomatie bekendstaat als "verlies en schade". Ze zetten erop in om de details te bespreken tijdens de volgende klimaattop, die eind 2023 in Dubai wordt gehouden. Schade die samenhangt met klimaatverandering kan bijvoorbeeld gaan over droogte, extreem weer of overstromingen. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben hun verzet daartegen gestaakt, maar dat wil nog niet zeggen dat ze met miljarden over de brug komen, zoals de arme landen het liefst zouden zien.

Op de VN-top in Egypte klinkt veelvuldig het argument dat de geïndustrialiseerde landen het meest verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van de opwarming van de aarde.

CO2-uitstoot EU door economische groei hoger

De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie (EU) lag in het tweede kwartaal van dit jaar 3 procent hoger dan een jaar eerder in dezelfde periode. De stijging komt vooral doordat de economie in Europa verder opleefde na de coronacrisis, meldt Eurostat. De cijfers verschijnen terwijl in Egypte de VN-klimaattop gaande is.

Om één duidelijk cijfer te krijgen, rekent Eurostat het opwarmende effect van sterkere broeikasgassen als methaan en lachgas terug naar dat van CO2.

Timmermans: EU is klaar om met nieuwe klimaatbeloftes

De Europese Unie "staat klaar" om zijn klimaatambities op te schroeven, zei Eurocommissaris Frans Timmermans in zijn eerste toespraak op de VN-klimaattop in Egypte. Hij kondigde aan dat de EU nu verwacht de eigen uitstoot tegen 2030 met 57 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Dat was 55 procent. Het is de bedoeling dat de 57 procent officieel wordt ingediend bij de VN.

De Eurocommissaris maakte nogmaals duidelijk dat hij het een goede zaak vindt dat klimaatgerelateerde schade nu een officieel agendapunt is. Hij zei dat de EU klaar is om die schade aan te pakken, maar erkent ook dat op dit moment nog niet alle vragen te beantwoorden zijn over de manier waarop dat moet gebeuren. Climate Action Network (CAN) Europe noemt het opschroeven van de ambities met 2 procentpunt "kruimels". Volgens dit netwerk van organisaties maakt fe klimaatwetenschap duidelijk dat de EU zijn uitstoot met 65 procent zou moeten verlagen.

IEA: versneld van kolen af

Alleen het uitbreiden van de capaciteit aan zonnepanelen en windmolens is niet voldoende om de klimaatdoelen te halen. Er moet ook geld komen voor alternatieven voor kolen en een versnelde overstap van de vervuilendste methode om stroom op te wekken, stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Als er niks wordt gedaan is alleen de uitstoot van kolencentrales voldoende om te zorgen dat de opwarming van de aarde boven de 1,5 graad uitkomt, aldus het agentschap.

Het IEA waarschuwt dat de huidige energiecrisis kan leiden tot meer interesse in kolen, die relatief goedkoop zijn en makkelijk te verkrijgen. Om juist te zorgen dat kolencentrales sneller worden afgedankt zou gezorgd moeten worden dat de financiering van bestaande centrales goedkoper wordt gemaakt. Eigenaren hebben hun investering dan sneller terugverdiend.

Ook is het zaak om te zorgen dat er nieuwe banen komen op plekken waar de kolenindustrie verdwijnt. De winning van mineralen die in batterijen voor elektrische auto's worden gebruikt, kan bijvoorbeeld voor nieuwe banen zorgen voor mijnwerkers in steenkolenmijnen, schrijft het IEA in zijn rapport.

