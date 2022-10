Klimaattop: Europees Parlement wil plan voor klimaatschade

Het Europees Parlement wil dat de Europese Unie zich tijdens klimaattop in november in Sharm-el-Sheikh in Egypte hardmaakt voor betere financiering van het herstel van klimaatschade in ontwikkelingslanden. Die resolutie is de basis voor de delegatie van het Europees Parlement tijdens de top. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, leidt de delegatie van het Europarlement tijdens de klimaattop in november.