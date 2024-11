Klimaattop COP29 in Bakoe Azerbeidzjan | Overzicht 8e dag

Maandag is de eerste dag van de tweede week van de klimaattop COP29 in Azerbeidzjan. In Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, zijn ministers, wereldleiders en beleidsmakers opnieuw samengekomen om knopen door te hakken over belangrijke onderwerpen zoals klimaatfinanciering en gendergelijkheid. De eerste week bracht weinig vooruitgang, en nu rust de verantwoordelijkheid op de ministers om alsnog concrete resultaten te boeken. Hieronder volgt een overzicht van de ontwikkelingen.

De eerste week van COP29 in Bakoe heeft weinig concrete resultaten opgeleverd. De onderhandelingen over klimaatfinanciering en gendergelijkheid stagneren, ondanks eerdere beloften van rijke landen om kwetsbare gemeenschappen bij te staan in het halen van de doelen van het Parijs Akkoord. Volgens Rosa van Driel van CARE Nederland is het voor Nederland en de EU tijd om daadkrachtig leiderschap te tonen. Ze benadrukt dat rijkere landen verantwoordelijkheid moeten nemen en financiële steun voor verlies en schade niet langer mogen uitstellen. Ook is er weinig vooruitgang geboekt op het gebied van gendergelijkheid, waarbij de positie van vrouwen en meisjes in de strijd tegen klimaatverandering nog onvoldoende wordt ondersteund.