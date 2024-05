Hoe ga je als tuinliefhebber om met het veranderende klimaat? Hoe bescherm je je planten tegen extreme droogte, en wat doe je met al die regenval van de laatste maanden? En hoe zorg je voor meer planten- en dierenleven in je tuin? Over klimaatslim tuinieren is onlangs een boek verschenen van Moniek de Bakker en Anneke Beemer.

Tuinontwerper De Bakker ontwerpt natuurrijke tuinen met ‘plaats voor plant, mens en dier’. Tuinen die onderhoudsvriendelijk zijn en waarin de aanwezige beplanting en andere materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Het boek is een pleidooi tegen de stenen tuin. ‘Stenen hebben de eigenschap om warmte vast te houden, die warmte leidt tot hittestress en daar hebben veel (kwetsbare) mensen last van. In een tuin met een boom, struiken en veel planten kan het wel 3 tot 5 graden Celsius koeler zijn dan in een betegelde tuin’, aldus De Bakker.

Houtsnipperpad

Van bodem tot balkon, allerlei aspecten van klimaatslim tuinieren komen aan bod in het boek. Kies je voor een verharding in je tuin, bijvoorbeeld een paadje, kies dan voor halfverharding, aldus De Bakker. Ze schrijft dat je zo'n paadje kan maken van dood of levend materiaal, zoals schelpen, grind of houtsnippers. 'Een houtsnipperpad is een feest voor de merel', schrijft De Bakker. De zangvogel kan gemakkelijk de regenwormen tussen de snippers uitwippen.

© GertPaassen

Omgekeerde PET-fles

Het boek staat vol met allerlei klimaat-tuintips. Een van de tips gaat over de vraag hoe je je (moes)tuin water kan geven als je op vakantie bent en je buren je ook niet kunnen helpen. De Bakker: ‘Je neemt een PET-fles en je zet de schaar in de bodem van de fles. De bodem knip je er dus uit. De dop schroef je van de fles af en je maakt er een aantal gaatjes in met een spijker. Daarna schroef je het weer op de fles. Je graaft de fles in, in de aarde, met de dop naar beneden, en je doet er water in. De losse onderkant gebruik je nu als deksel. Omdat we onderin in de dop gaatjes hebben gemaakt druppelt er heel langzaam water in de grond. Je zet zo’n fles bij de plant, zodat de wortels het goed kunnen opnemen’.

© Unsplash