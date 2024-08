'Klimaatslim' bosbeheer stimuleert opname CO2

Na optellen van de groeiende bomen en aftrekken van de ontbossing, namen bomen wereldwijd tussen 2010 en 2020 jaarlijks 1,4 'petagram' (1,4 miljard ton) koolstof op. Als je alle opname en uitstoot op land, door bossen en veengebieden bij elkaar optelt, was dat 1,6 miljard ton. De oceanen namen in die periode jaarlijks zelfs 2,8 miljard ton op. Daar tegenover stond een uitstoot uit al onze schoorstenen en uitlaten van maar liefst 9,5 miljard ton.

Een lichtpuntje in het wetenschappelijk tijdschrift Nature, vorige week: ondanks houtkap en bosbranden, nemen de bossen wereldwijd per saldo nog steeds CO2 op. Bomenonderzoeker Bas Lerink van Wageningen University&Research, die aan deze publicatie meeschreef, kijkt in bossen op de Veluwe of je die opname nog een beetje kan helpen met 'klimaatslim' bosbeheer.

De koolstofboekhouding volgens Y. Pan en collega's, uit Nature van 17 juli 2024 (https://doi.org/10.1038/s41586-024-07602-x)

Laaghangend fruit

Zo bekeken is er een heel eenvoudige manier om onze uitstoot van CO2 voor een flink stuk te compenseren, benadrukt Lerink. Het laaghangende fruit is een stop op de ontbossing! "Als we die ontbossing een halt kunnen toeroepen, besparen we daarmee een uitstoot ruim 2 miljard ton, of wel een dikke twintig procent van onze uitstoot door de verbranding van fossiele brandstoffen."

Gematigde bossen doen het goed

In hun onderzoek hebben de wetenschappers onderscheid gemaakt tussen tropische en gematigde bossen. Vooral die laatste categorie deed het per saldo goed in het overzicht. "Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de enorme herbebossingsprojecten in China", legt Lerink uit. "Er worden daar op zo'n enorme schaal bomen geplant, dat dit op wereldschaal een meetbaar effect heeft."

Kleine speler

Al is Nederland een piepkleine speler in dit verhaal, toch denken Lerink en collega's dat we ook hier ons steentje kunnen bijdragen. "Met de aanplant van loofbomen in overwegende naaldbossen, willen we kijken of we 'klimaatslim bosbeheer' kunnen toepassen", zegt Lerink. Welke soorten nemen onder welke omstandigheden hoeveel koolstof op uit de atmosfeer? Dat hopen we in de komende jaren verder te onderzoeken."