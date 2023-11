Klimaatschadefonds stap dichterbij na gesprekken in Abu Dhabi

In Abu Dhabi zijn dit weekend ook basisrichtlijnen afgesproken over de financiering van het fonds. Bloomberg stelt dat hierin "ontwikkelde landen worden aangespoord om steun te verlenen". Eind deze maand begint de klimaattop in Dubai. Dan zal de discussie over het klimaatschadefonds verder gaan.

Het is onzeker of er nu voldoende is afgesproken in Abu Dhabi om op de klimaattop in Dubai een overeenkomst te bereiken. Mensenrechtenactivisten vrezen dat de spanning van de onderhandelingen over zal slaan op de besprekingen in Dubai.