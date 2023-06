Klimaatpetities afgewezen door aandeelhouders ExxonMobil

Aandeelhouders van ExxonMobil hebben met een grote meerderheid klimaatpetities afgewezen om het Amerikaanse olieconcern te dwingen meer te doen aan de klimaataanpak. Geen van de initiatiefvoorstellen, ingediend door het activistische beleggerscollectief Follow This, kreeg meer dan 36 procent van de stemmen.

Een van de voorstellen ging over het vaststellen van doelstellingen op de middellange termijn. Daarbij zou ook de CO2 moeten worden meegenomen die in de atmosfeer terechtkomt als klanten de brandstoffen van ExxonMobil gebruiken, de zogeheten Scope 3-emissies. Dat voorstel kreeg slechts 11 procent van de stemmen. Een jaar eerder stemde nog 28 procent van de aandeelhouders voor. Exxon is de enige van vijf grote westerse oliemultinationals die geen klimaatdoelstelling heeft voor 2030.