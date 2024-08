Klimaatorganisatie Urgenda blij met overwinning klimaatzaak Zuid-Korea

Deze uitspraak in Zuid-Korea komt na een serie van klimaatzaken die geïnspireerd op de Nederlandse zaak aan het rollen werden gebracht. Klimaatjurist van Urgenda, Dennis van Berkel, is tevreden met de uitkomst. "Deze uitspraak kan ook in andere landen in Azië gevolgen gaan hebben, net zoals de Nederlandse zaak in heel Europa tot klimaatzaken leidde."

Eerder dit jaar oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat de Zwitserse regering met tekortschietend klimaatbeleid mensenrechten schond. Die uitspraak kreeg veel aandacht in Zuid-Korea. Volgens Van Berkel is de uitspraak in Zuid-Korea "vergelijkbaar en even verregaand". "Volgens mij is het momenteel zelfs de sterkste uitspraak van een rechter buiten Europa in een soortgelijke klimaatzaak."