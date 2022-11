Klimaatonrechtvaardigheid: rijke landen vervuilen en arme landen gaan ten onder

Margaretha Wewerinke-Singh is op dit moment bezig met een grote klimaatzaak voor de eilandengroep Valuatu, gelegen in de Stille Oceaan. De eilandengroep Vanuatu krijgt vanwege klimaatverandering steeds vaker te maken met verwoestende orkanen. Vanuatu wilt het Internationaal Gerechtshof om advies vragen over de schadelijke gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare landen, en wat de verplichtingen zijn van rijke landen om die gevolgen te voorkomen en verkleinen. In oktober 2022 heeft de eilandengroep dit initiatief op de agenda van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gezet. Als een meerderheid van VN-landen eind 2022 instemt, zou dit voor het eerst zijn dat het hof in Den Haag zich gaat buigen over klimaatverandering en mensenrechten. .