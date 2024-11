Klimaatonderzoeker: Zege Trump heeft desastreuse gevolgen

De klimaatorganisatie van de VN, UNFCCC, stelde vorige maand dat de klimaatplannen van landen "mijlen achterlopen op wat nodig is om te voorkomen dat de opwarming van de aarde elke economie verlamt en miljarden levens en bestaansmiddelen in elk land verwoest". Pauw beaamt dat. "De klimaatambities zouden flink moeten worden opgeschroefd." Maar de verkiezingswinst van Trump en zijn verwachte afhaken uit het klimaatakkoord "zetten hier een streep doorheen".

Het afgesproken maximum van 1,5 graad opwarming is onder Trump niet meer haalbaar, stelt Pauw. "Berekeningen laten zien dat het schrappen van klimaatbeleid door Trump tot 4 miljard ton aan extra CO2-uitstoot leidt. Dat is evenveel als EU en Japan samen in één jaar uitstoten". Bij de komende VN-klimaatconferentie COP 29 in Bakoe zullen de VS er nog wel bij zijn. "Maar dat is dan nog de delegatie van Biden."