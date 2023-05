Klimaatnood het hoogst op de Cariben

Deze eerste Caribbean Climate & Energy Conference (CCEC) wordt georganiseerd door Nederland en Aruba. Het doel is om klimaatactie tussen kleine eilanden wereldwijd te bevorderen. Sterker nog, de eilanden in het Caribisch gebied moeten een soort proeftuinen worden. Op welke manier dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. De deelnemers aan de top gaan ook in gesprek met jongeren over de klimaat- en energietransitie op het eiland.