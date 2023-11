Klimaatmars met 85.000 mensen, de grootste ooit in Nederland theme-icon Klimaatverandering • Nieuws • 13-11-2023 • leestijd 1 minuten • 86 keer bekeken • bewaren

Tijdens de piek waren er zo'n 85.000 mensen op de been tijdens de klimaatmars, aldus de officiële schatting van de politie. Organisator Klimaatcrisis Coalitie had het al eerder over meer dan 70.000 en noemde dat al een recordaantal. Over de gehele route van meer dan 3 kilometer stond het vol.

"Er hangt een goede sfeer, het is druk maar beheersbaar", aldus een woordvoerder van de politie. Ondanks de vele klimaatactivisten zondagmiddag in Amsterdam heeft de politie geen aanhoudingen verricht. "Dat is met zo'n grote hoeveelheid demonstranten vrij uitzonderlijk", laat een politiewoordvoerster weten. Een van de deelnemers was klimaatactivist Greta Thunberg.