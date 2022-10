Klimaatkunst zet bewoners van Amsterdam Zuidoost op het verkeerde been

Buurtbewoner en ondernemer Elvis Fresh kijkt ook mee en is meer gecharmeerd van een ander kunstwerk van Tycho. Een arm die uit het water steekt, als de laatste Amsterdammer die nog boven het water uitsteekt. "Hiervan is de symboliek wat mij betreft veel sterker. Ik vind dat er over het algemeen op een veel urgentere toon over het klimaatprobleem moet worden gesproken, een beetje zoals die actie bij Beau aan tafel." Elvis is zelf al een tijd bezig met een duurzaam project voor de bewoners van de K-buurt in Zuidoost. Hij is bezig met de buurt een windmolen aan te schaffen. Die zou dan in het nabijgelegen Diemerbos of de Gaasperplas moeten komen te staan. De opbrengsten worden dan verdeeld onder de bewoners zelf. Zo hoopt hij niet alleen het gesprek verder op gang te brengen, maar ook de oplossingen van de klimaatcrisis dichter bij Amsterdam Zuidoost te krijgen.