Klimaatkieswijzer, uitgestorven planten en alle overige onderwerpen

Over een kleine drie weken mogen we weer naar de stembus. Liefst 26 partijen doen mee met de Tweede Kamerverkiezingen. Maar wat beloven ze op het gebied van klimaat en energie? Een nieuwe kieswijzer geeft inzicht in de plannen, die in de verkiezingsprogramma’s staan. Het Klimaat- en Energiekieskompas is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).