'Klimaatdoel 2023 blijft staan'

Het klimaatdoel om 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten in 2030 vergeleken met 1990 blijft staan in het nieuwe hoofdlijnenakkoord, geeft Geert Wilders toe. "Ik vrees van wel", zegt de PVV-leider op vragen hierover van Henri Bontenbal (CDA) tijdens het debat over het akkoord. Hier was onduidelijkheid over, omdat het doel niet werd benoemd in het hoofdlijnenakkoord.