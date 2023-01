Klimaatcrisis vormt bedreiging voor Olympische Winterspelen

De Olympische Winterspelen zouden volgens het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in de toekomst mogelijk vaker op dezelfde locaties worden gehouden vanwege de klimaatcrisis. Een optie is het opzetten van een roulatiesysteem, waarbij wintersportlocaties waar zeker sneeuw ligt, regelmatig de Olympische Spelen of WK's organiseren. Zo zou er voor gezorgd worden "dat de voorzieningen op het noodzakelijke hoge niveau blijven".

IOC-voorzitter Thomas Bach liet in december al weten dat hij zich grote zorgen maakt over de gevolgen van de klimaatverandering voor wintersporten. "Tegen 2050 zal tussen de 50 en 60 procent van de wintersportgebieden in Europa, die als sneeuwzeker en geschikt voor Olympische Spelen werden beschouwd, niet meer bestaan", zei Bach destijds in antwoord op vragen van het Duitse persbureau DPA. De hoogste sportbaas noemde dat "alarmerend".