Klimaatclubs: kabinet kijkt onvoldoende naar de toekomst

Het kabinet kijkt onvoldoende naar de toekomst, vinden klimaatclubs. Volgens voorzitter Aniek Moonen van de Jonge Klimaatbeweging ontbreken in de miljoenennota oplossingen voor de klimaatcrisis op de lange termijn. "Dat terwijl de troonrede duidelijk was: in het oplossen van de huidige problemen mag het kabinet de toekomstagenda niet uit het oog verliezen."