Klimaatadvies: verklein de veestapel en overweeg vleestaks

In de stikstofdiscussie wordt de veestapel vaak genoemd, maar ook om de klimaatdoelen te halen is het "onvermijdelijk" dat in Nederland minder koeien, varkens en kippen worden gehouden. Dat schrijven ambtenaren in een belangrijk adviesrapport aan klimaatminister Rob Jetten. Ook is het noodzakelijk dat Nederlanders minder vlees- en zuivelproducten gaan eten. "Omdat anders het probleem wordt geëxporteerd."