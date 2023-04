Klimaatactivisten lijmen zich vast bij kantoren

De ongeveer 150 betogers vertrokken rond 14.30 uur voor de stille tocht vanaf het Malieveld, zoveel mogelijk in het zwart gekleed. Bij de partijkantoren verzamelden ze vervolgens in groepjes van zo'n vijf tot zeven mensen in het wit gekleed. Nadat zij zichzelf hadden vastgelijmd aan de grond, werd door een mede-actievoerder een rode kleurstof, 'nepbloed', over hen heen gegoten. Op meegebrachte spandoeken staan teksten als 'De tijd dringt', 'Stop klimaatchaos' en 'De crisis is nu'.