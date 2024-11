Klimaatactivisten eisen actie tijdens Utrechtse manifestatie

De manifestatie wordt georganiseerd in reactie op de recente tegenvallers in de strijd tegen klimaatverandering. Zo heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd uit het klimaatakkoord van Parijs te willen stappen, wat de klimaatdoelen wereldwijd onder druk zet. Daarnaast was er de uitspraak in de Klimaatzaak tegen Shell. Ook heeft de Nederlandse regering zich bewezen als een blokkade voor vooruitgang, door te weigeren noodzakelijke maatregelen te nemen tegen gevaarlijke klimaatverandering, en door niet aanwezig te zijn op de klimaattop in Bakoe (COP29).