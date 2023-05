Klimaatactivisten bezetten WUR, noemen universiteit niet duurzaam

Klimaatactivisten demonstreren maandag in een van de gebouwen van Wageningen University & Research. De actievoerders zeggen dat ze niet weggaan tot de universiteit de banden verbreekt met de fossiele industrie.

De demonstranten hebben spandoeken opgehangen in Forum, een van de gebouwen op de campus van de WUR. De universiteit in Wageningen is meermaals internationaal uitgeroepen tot de meest duurzame universiteit. Daarom vinden de activisten het "bizar" dat de WUR "op ontransparante wijze samenwerkt" met de fossiele industrie.