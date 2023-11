Klimaat- en Energiekieskompas staat online

De stellingen gaan over alle aspecten van de energietransitie en het klimaatbeleid. Welke vormen van duurzame opwek zitten er in onze toekomstige energiemix? Welke ruimte krijgt de luchtvaart? Waar moet de rekening van ontwikkelingen in de industrie of de gebouwde omgeving terecht komen? Hoeveel dwang mag de overheid uitoefenen? En wat vinden we (ook in mondiaal perspectief) rechtvaardig? Per stelling zijn vijf antwoorden mogelijk, variërend in mate van instemming.