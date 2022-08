Kleine zilverreiger vangt visjes | Zelf Geschoten

Deze kleine zilverreiger is aan het foerageren. Hij stampt met zijn poten op de bodem om voedsel te vinden. Zo vindt hij visjes om op te peuzelen. De video is van Timon Sloots.

De kleine zilverreiger leeft in lagunes, moerassen en andere gebieden met ondiep zoet of zout water. In Nederland komt de grote zilverreiger meer voor dan de kleine, die je vooral in Zeeland en de Wadden kan tegenkomen.