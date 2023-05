Kleine watersalamander kruipt voorbij | Zelf Geschoten

De paddentrek is een bekend fenomeen maar net iets eerder begint de kleine watersalamander-trek. Tussen Enschede en Hengelo trekken grote aantallen salamanders van hun winterslaap-gebied naar hun paar-gebied. Hierbij moeten ze een treinspoor en een zogenaamde fietssnelweg oversteken.

De trek van de kleine watersalamander is niet speciaal maar het feit dat er tussen Hengelo en Enschede zulke enorme aantallen worden aangetroffen is wel bijzonder. Elk jaar weer worden er tegen de 2000 kleine watersalamanders overgezet door vrijwilligers van de Werkgroep Paddentrek in Hengelo.