Kleine vissers en milieuclub eisen betere controles op visserij

De kleinschalige vissers voelen zich bovendien in hun levensonderhoud bedreigd. Zij vissen op dezelfde soorten als industriële schepen waar volgens ClientEarth en de Low Impact Fishers of Europe (LIFE) veel te weinig zicht op is.

Minister Carola Schouten, die visserij destijds onder haar hoede had, gaf in 2020 toe dat de "beschikbare capaciteit voor de NVWA niet toereikend is voor het uitvoeren van haar taken" op het gebied van duurzame visserij. In een onderzoek van Deloitte klonk ook kritiek: "In de aanlandhavens wordt een keer per maand toezicht gehouden, dit zou bij de primaire havens idealiter een keer per week moeten zijn."