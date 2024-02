Stadsnatuur, kleine natuur en overige onderwerpen

Dit zijn de overige onderwerpen in de uitzending van Vroege Vogels op 4 februari 2024. Beluister de onderwerpen op de volgende startpunten: 00:33:40 - Kleine natuur 02:03:55 - Vernatting van het Naardermeer intro 02:08:45 - Vernatting van het Naardermeer vervolg 02:21:50 - Steenmeel en miljoenpoot 02:44:35 - Groen in de stad

Iedereen met een tuin kan het doen! Ook voor wie een kleine stadstuin heeft: op ontdekkingsreis gaan en ontdekken wat voor wonderbaarlijke soortenrijkdom er te vinden is. Helemáál gaaf als je de soortnamen kan achterhalen van alle kevertjes, korstmossen, vlinders, planten, slakjes, vliegen en alle andere natuur die er in je tuin leeft. Renze Borkent is zo iemand die op tuinsafari is gegaan, meer dan 1400 soorten heeft ontdekt en er een boek over heeft geschreven: ‘Kleine natuur’.

Renze Borkent in, zoals hij het zelf noemt, z'n 'huis-tuin-en-keuken-tuin' © Henny Radstaak

Stadsnatuur maakt gelukkig

Wie woont in een groene wijk is gelukkiger, wijst onderzoek van de Vrije Universiteit uit. Sander de Vries studeerde af in Amsterdam op het effect van natuur op welzijn, en hoe je dit kunt uitdrukken in economische waarde. De Vries bezocht de zes grootste Nederlandse steden. Door middel van enquêtes en kaartenanalyse onderzocht hij hoe groen deze steden zijn en of men gelukkiger is een groene buurt.

Wat blijkt? Hoe groener de buurt, hoe gelukkiger. “Zelfs een groene gevel of een enkele boom voor de deur kan al een positief effect hebben op welzijn.” Alhoewel er in deze studie geen causaal verband is aangetoond -het kan bijvoorbeeld zijn dat in rijkere en waarschijnlijk gelukkigere wijken meer groen is- zijn er vanuit de literatuur wel aanwijzingen voor een causaal verband.